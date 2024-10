Feuerwehr Bremen

FW-HB: Segelschiff in Weser havariert

Bremen (ots)

Am Dienstagabend, 22.10.2024, lief ein 10 Meter langes Segelschiff auf Höhe des Hohentorshafens auf einem Steinwall in der Weser fest. Zwei Personen mussten von den Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet werden, das Boot wurde mit Hilfe der Wasserschutzpolizei gesichert.

Lesen Sie hierzu auch die Pressemeldung der Polizei Bremen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5893209?utm_source=directmail&utm_medium=email&utm_campaign=push

Die Notrufmeldung erreichte zunächst die Leitzentrale der DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger), die den Einsatz dann in die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle eingespielt hat. Am Einsatzort ging ein Wasserretter der Feuerwehr direkt mit einem Wasserscooter zur Erkundung vor. Zwei Personen befanden sich an Bord, es waren keine Beschädigungen erkennbar.

Zunächst wurden die beiden Personen an Land gebracht und dann versucht, das Boot wieder zum Schwimmen zu bringen. Das wäre jedoch ohne Beschädigungen nicht möglich gewesen. So galt es, den Segler zu sichern. Nach Auskunft der Polizei konnte das Segelschiff am Morgen bei auflaufendem Wasser selbstständig in den Hohentorshafen geschippert werden.

