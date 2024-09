Feuerwehr Bremen

FW-HB: Transformatorenbrand im Umspannwerk

Bremen-Findorff (ots)

In den frühen Morgenstunden des 25. September 2024 ist es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Transformatorenbrand auf dem Gelände des wesernetz-Umspannwerks Blockland in der Hemmstraße gekommen. Um 05:26 Uhr gingen dazu mehrere Notrufe in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der Feuerwehr Bremen ein. Umgehend alarmierten die Einsatzsachbearbeiter:innen ein Großaufgebot von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle.

Der mit rund 48 Tonnen Öl befüllte Transformator stand unter massiver Rauch- und Hitzeentwicklung in Vollbrand. Die Flammen schlugen bis zu 30m in die Höhe. Erst nachdem der Transformator und das Umfeld von den wesernetz-Fachkräften und den Kollegen des vorgelagerten Übertragungsnetzbetreibers TenneT spannungsfrei geschaltet worden waren, konnten die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung aufnehmen. Hierbei kam in großem Umfang Löschschaum zum Einsatz. Der Löscherfolg stellte sich schnell ein, so dass der Einsatzleiter um 07:30 Uhr "Feuer aus" melden konnte. Die Aufräumarbeiten zogen sich noch einige Stunden hin. Personen kamen bei diesem Ereignis nicht zu Schaden.

Durch den Brand und die damit erforderlichen Umschaltprozesse im wesernetz-Umspannwerk Blockland kam es zu keinerlei Stromausfällen. Die Stromversorgung Bremens war durchgehend gegeben und zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt. Im gesamten Einsatzverlauf waren rund 150 Einsatzkräfte im Einsatz. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache wird aktuell noch ermittelt.

Bereits um 04:38 Uhr wurde die Feuerwehr Bremen zu einem Brand in der Klugkiststraße in Bremen-Schwachhausen gerufen. Hier waren in einem zweigeschossigen Wohngebäude auf der Terrasse Einrichtungsgegenstände in Brand geraten. Dabei sind auch Teile der Fassade in Brand geraten. Durch den Einsatz einen Trupps unter Atemschutz mit einem C-Rohr konnte der Brand aber schnell unter Kontrolle gebracht werden. Auch bei diesem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

