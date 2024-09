FW-HB: Unwetter über Bremen

Bremen (ots) - Ein Feuer in einer Getreideanlage in der Überseestadt führte am Dienstagabend, 27.08.2024, zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Es handelte sich glücklicherweise letztlich um ein kleineres Brandereignis. Der Einsatz begann gegen kurz nach 22 Uhr durch den Notruf eines Mitarbeiters. Aufgrund der Meldung zu sichtbarem Funkenflug alarmierten die Kräfte der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein ...

mehr