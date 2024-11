Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Zigarettenautomat aufgebrochen, Hinweise erbeten

Kuppenheim (ots)

Am Montag hat sich ein noch Unbekannter an einen Zigarettenautomat in der Eichetstraße zu schaffen gemacht. Gegen 1:20 Uhr soll der Dieb den Automat offenbar mit einem Werkzeug gewaltsam geöffnet haben. Der Unbekannte entwendete im Anschluss sämtliche darin befindliche Zigarettenpackungen sowie das Bargeld. Der entstandene Diebstahlschaden sowie der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell