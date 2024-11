POL-OG: Schutterwald - Von der Fahrbahn abgekommen

Gernsbach (ots) - Am Dienstag zwischen 15 und 20:30 Uhr machten sich unbekannte Täter an mehreren Objekten in Gernsbach zu schaffen. Nach aktuellen Erkenntnissen hatten sie im "Selbacher Weg" ein Fenster aufgehebelt und ein Zimmer durchsucht, aber nichts entwendet. In der "Marktstraße" sie es Einbrechern ebenfalls gelungen, ein Fenster aufzuhebeln und Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro zu ...

