POL-OG: Rastatt - Wer hat Rotlicht missachtet? Polizei sucht Unfallzeugen

Rastatt (ots)

Die Missachtung des Rotlichts einer Lichtzeichenanlage an der Kreuzung der Baulandstraße zur Rauentaler Straße hat am Dienstagabend zu einem Sachschaden von rund 100.000 Euro geführt. Wer von den beiden Unfallbeteiligten das Rotlicht missachtet hat, ist allerdings noch unklar. Kurz vor 21:30 Uhr sind dort ein Porsche und ein Suzuki miteinander zusammengestoßen. Während der 71-jährige Suzuki-Lenker die Baulandstraße in Richtung "Untere Wiesen" befuhr, soll der 34-jährige Porsche-Fahrer von der Rauentaler Straße nach links in Straße "Untere Wiesen" abgebogen sein. Trotz der heftigen Kollision blieben die beiden Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen unversehrt. Zeugen des Unfalls oder Beobachter der Schaltung der Lichtzeichenanlage melden sich bitte unter der Rufnummre: 07222 761-0 bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt.

/wo

