POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbrüche, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Montag kam es zu mehreren Einbruchsdelikten in der Innenstadt. In der Zeit zwischen 6:50 Uhr und 19:45 Uhr hat sich ein oder mehrere noch unbekannte Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Anwesen im Pestalozziweg verschafft. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Durch ein Küchenfenster eines Anwesens in der Fremersbergstraße gelangte ein noch Unbekannter ins Innere. Im Haus wurden mehrere Schränke durchwühlt und hochwertiger Schmuck gestohlen. Zwischen 12:30 Uhr und 20:30 Uhr wurde ein Küchenfenster in einer Erdgeschosswohnung in der Moltekestraße aufgehebelt. Der Eindringling durchwühlte mehrere Zimmer und verursachte einen nicht unbeträchtlichen Diebstahlschaden, indem er unter anderem ebenso Schmuck sowie Bargeld mitgehen ließ. Der insgesamt entstandene Diebstahlschaden wird auf mehreren Zehntausend Euro geschätzt. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden.

