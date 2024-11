Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Brand eines Wohnhauses

Nachtragsmeldung

Willstätt (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Appenweier haben in der Zwischenzeit die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Brandsachverständiger beauftragt. Derzeit liegen jedoch keine Hinweise vor, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuten. Der Sachschaden am Gebäude wird auf einen unteren sechsstelligen Bereich geschätzt.

/ya

Ursprungsmeldung vom 19.11.2024

Willstätt - Brand eines Wohnhauses

Am heutigen Dienstagmorgen gegen 5:35 Uhr wurde den Rettungskräften im Ortsteil Hesselhurst in der Waldhofstraße der Brand eines Wohnhauses gemeldet. Durch die eintreffenden Rettungkräfte konnten zwei Bewohner, ein 40 Jahre alter Mann und eine 78 Jahre alte Frau, verletzt gerettet werden. Sie wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Weitere Personen befinden sich nach derzeitigen Erkenntnissen nicht mehr im Gebäude. Die Löscharbeiten und die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe dauern an. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell