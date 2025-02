Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Unfall

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall - Fahrzeug auf dem Dach

Am Donnerstagnachmittag befuhr gegen 15:30 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem Seat die Bundesstraße B290 in Fahrtrichtung Crailsheim. Auf Höhe der Abzweigung Richtung Schönau geriet der 18-Jährige im Kurvenbereich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der Seat kippte und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 18-Jährige konnte selbstständig aus dem Auto klettern. Nach aktuellem Stand blieb er unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Verdachtsmomente gewonnen werden, dass der Seat-Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Der 18-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen. Am Seat entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Mehrere Einbrüche

Unbekannte drangen gewaltsam in eine Gartenhütte in der Pfarrer-Weser-Straße ein und entwendeten eine Bohrmaschine sowie zwei Akkus. Es entstand ein Schaden von ca. 400 Euro.

Zudem wurde in ein Haus in der Pfarrer-Weser-Straße eingebrochen. Die Diebe durchsuchten das Gebäude und entwendeten ca. 50 original verpackte Taschenmesser unterschiedlicher Hersteller. Am Haus entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die beiden Einbrüche wurden am Freitag gegen 10:30 Uhr bemerkt.

Am Donnerstag gegen 22:30 Uhr drangen Unbekannte vermutlich durch die Seitentür in eine Kirche in der Pfarrer-Weser-Straße ein. Beim Versuch, die Eingangstür der Sakristei aufzubrechen, wurde ein Alarm ausgelöst, der die Einbrecher vermutlich erschreckte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Zeugen, denen zu den genannten Zeiten verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07171 42454 beim Polizeiposten Waldstetten zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Zwischen Donnerstagabend, 18:45 Uhr und Freitagmorgen, 07:10 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein Firmengebäude in der Eutighofer Straße. Im Untergeschoß wurde von den Eindringlingen ein vorgefundener Tresor aufgeflext und Bargeld entwendet. Außerdem beschädigten sie mehrere Türen und brachen diverse Schränke sowie Schubladen auf und durchsuchten diese. Am Gebäude und am Tresor entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07171 358-0 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

