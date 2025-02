Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Kraftradlenker verletzt

Ein 16-jähriger Kraftradlenker befuhr am Donnerstagabend gegen 18 Uhr die K2641 von Jagstheim in Richtung Onolzheim. In einer Rechtskurve kam dieser aus bislang unbekannter Ursache auf der Fahrbahn zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Der Jugendliche wurde daraufhin in ein Krankenhaus verbracht. Am Kraftrad der Marke KTM entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Crailsheim: Panoramadach beschädigt

In der Lerchenstraße wurde zwischen Donnerstag 21 Uhr und Freitag 8:30 Uhr ein Panoramadach eines Pkw des Herstellers BMW durch einen bislang unbekannten Gegenstand beschädigt. Insgesamt wird derzeit von einem Schaden im vierstelligen Bereich ausgegangen. Zeugen, welche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell