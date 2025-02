Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Fahrraddiebstahl, unerbetene Gäste und verwandtschaftliche Schläge

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Auf einem Firmenparkplatz in der Böhmerwaldstraße wurde am Donnertag zwischen 6.15 Uhr und 14.45 Uhr ein BMW 430 beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 2500 Euro schaden. Hinweise werden vom Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen genommen.

Aalen-Wasseralfingen: Verwandtschaftliche Schläge

Ein Vater und Sohn haben sich in der Nacht auf Freitag gegenseitig krankenhausreif geschlagen. Der Vater war kurzzeitig bewusstlos. Sie gingen gegen 1.45 Uhr in einer Bar in der Karlstraße aufeinander los und schlugen mit Bierflaschen aufeinander ein, Aschenbecher und Barhocker flogen. Die Polizei rückte mit zwei Streifenbesatzungen, zudem der Rettungsdienst samt Notarzt an. Der Sohn wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert, der Vater verweigerte den Transport dorthin. Den beiden 30- und 61-Jährigen erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige. Der Grund der Auseinandersetzung blieb weitestgehend unklar, dürfte aber am übermäßigen Alkoholkonsum gelegen haben.

Oberkochen: Unerbetener Besuch

Unerbetenen Besuch auf der Terrasse bekamen Bewohner eines Hauses am Donnerstagabend in der Adolph-Kolping-Straße. Zwei Männer hatten gegen 22.30 Uhr am Rollladen gerüttelt und wollten wohl ins Haus. Der Anwohner rief vorbildlicher Weise die Polizei, die umgehend anrückte. Die Streifenbesatzungen konnten noch einen stark alkoholisierten 34-Jährigen antreffen. Wie sich herausstellte, hatte dieser sich im Rausch mit rund zwei Promille am Haus geirrt, er wohnt nur wenige Häuser weiter. Er wurde von der Polizei nach Hause geleitet.

Essingen: Auffahrunfall

Ein 84 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 10:10 Uhr die L1080 von Dewangen kommend in Richtung Forst. Hierbei bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrende 31-jährige Seat-Fahrerin nach links in Richtung Rauental abbiegen wollte und fuhr dieser auf. Der Schaden an den beiden Autos wird auf 6500 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Oberkochen: Vorfahrt missachtet

Rund 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz vor 9:30 Uhr in der Aalener Straße. Ein 59 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr die B19 von Unterkochen kommend in Richtung Oberkochen und verließ die Bundesstraße an der Ausfahrt Oberkochen-Nord. Als er von der Ausfahrt auf die Aalener Straße abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt einer 39-jährigen Seat-Fahrerin, die die Aalener Straße aus Richtung Unterkochen kommend befuhr. Glücklicherweise blieb es beim Sachschaden, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Ellwangen: Von Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund starker gesundheitlicher Problem kam ein 19-Jähriger am Donnerstag gegen 20.20 Uhr von der Fahrbahn der Dalkinger Straße ab. In der Folge stieß er gegen die Mauer eines Grundstücks. ER verletzte sich hierbei leicht. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein totalbeschädigter Peugeot wurde abgeschleppt.

Schwäbisch Gmünd: E-Bike entwendet

Ein schwarzes E-Bike der Marke Conway Xyron S 3.7 im Wert von 4800 Euro wurde am Donnerstag zwischen 20 Uhr und 22:30 Uhr im Steinweg bei der Mozartschule entwendet. Das Fahrrad war zu diesem Zeitpunkt an den dortigen Fahrradständern mit einem Schloss gesichert. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des E-Bikes nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin erfasst

Am Donnerstag um kurz vor 15.30 Uhr hielt eine 37-jährige Lenkerin eines Ford am Fußgängerüberweg in der Ledergasse an, um eine 17-Jährigen die Straße überqueren zu lassen. Als sie anfuhr bemerkte sich nicht, dass die 17-Jährige noch nicht vollständig auf dem Gehweg war und erfasste diese mit ihrem PKW. Die 17-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

