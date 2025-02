Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche und Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Einbrüche

Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen wurde in ein Vereinsheim in der Straße Im Schorren gewaltsam eingebrochen und daraus eine Mikrowelle und eine Kaffeemaschine entwendet. Zudem wurden aus einem Geräteschuppen zwei elektrische Gartenscheren entwendet. Außerdem hebelten die Einbrecher auf dem Vereinsgelände ca. 25 Gartenhütten auf und durchsuchten diese. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Der Wert des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 42454 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 11:00 Uhr 12:00 Uhr einen Hyundai, der auf dem Parkplatz eines Elektrofachmarktes in der Carl-Zeiss-Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361 9796-0 zu melden.

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Ein 57-jähriger Fahrer eines Opels fuhr am Donnerstag um ca. 9:40 Uhr in den Kreisverkehr in der Beethovenstraße ein. Hierbei übersah er einen 18-jährigen mit seinem City-Roller, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zur Kollision, wobei sich der 18-Jährige leicht verletzte. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Hüttlingen: Zeugen nach Unfall gesucht

Am Mittwoch gegen 13:25 Uhr touchierte ein 48-jähriger mit einem Reisebus an einer Ampel in der Dalkinger Straße/Marienstraße einen links neben ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw. Der Busfahrer bemerkte den Unfall vermutlich nicht und fuhr weiter. Durch einen Zeugen konnte er jedoch kurze Zeit später ausfindig gemacht werden. Allerdings wurde die Fahrerin des Pkws am Unfallort nicht mehr angetroffen. Sie fuhr vermutlich einen weißen Kleinwagen mit Schrägheck. Zeugen des Unfalls sowie die bislang unbekannte Fahrerin des weißen Pkws werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 930-0 zu melden.

Bopfingen: Unfallflucht

Ein Audi, der am Donnerstag zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr in der Hinteren Pfarrgasse abgestellt war, wurde vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Nummer 07362 96020 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell