Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto gestohlen, Unfall

Aalen (ots)

Oppenweiler: Audi gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Mittwoch, 20:35 Uhr und Donnerstag, 06:50 Uhr einen grauen Audi A6 Kombi. Das Fahrzeug war vor einem Haus in der Straße "Steinfeld" geparkt. Der Audi A6 mit dem amtlichen Kennzeichen HN-TF 824 hat einen Wert von etwa 30.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Sulzbach unter der Telefonnummer 07193 352.

Murrhardt: Verkehrsunfall

Am Donnerstag, gegen 08:35 Uhr fuhr ein 82-jähriger Ford-Fahrer mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt in der Mozartstraße. Dabei prallte er gegen einen Audi, welcher ordnungsgemäß gegenüber der Einfahrt am Fahrbahnrand geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell