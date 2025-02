Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Polizeibeamte, Diebstahl aus Pkw, Hoher Sachschaden nach Lkw-Unfall

Aalen (ots)

Rot am See: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Donnerstag gegen 8:30 Uhr wurde ein Fahrgast eines Zuges, welcher von Crailsheim in Richtung Blaufelden fuhr, dabei erwischt, wie er ohne gültige Fahrkarte mitfuhr. Da der Fahrgast den Zug nicht verlassen wollte, wurde die Polizei hinzugezogen. Gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete der 31-jährige Mann vehement Widerstand, weshalb er schließlich in Gewahrsam genommen wurde und in ein Fachklinikum verbracht wurde.

Crailsheim - Goldbach: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 5 Uhr, wurde in der Straße "Schloßwiesen" ein verschlossener Pkw aufgebrochen. Dabei entwendete die unbekannten Person Bargeld sowie eine Bankkarte. Später stellte sich heraus, dass die gestohlene Karte für Zahlungen an einem Zigarettenautomaten genutzt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Stimpfach: Hoher Sachschaden nach Unfall eines Lkw

Am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr geriet ein 34-jähriger Lkw-Fahrer aus bislang unbekannten Gründen auf der Hauptstraße ins Schlingern. Infolgedessen löste sich der beladene Container teilweise von der Ladefläche, wodurch der Lkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Steinmauer prallte. Die Fahrbahn musste für etwa 3,5 Stunden gesperrt werden, um das Fahrzeug zu bergen und die Straße zu reinigen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird jedoch nach ersten Schätzungen auf rund 140.000 Euro geschätzt.

