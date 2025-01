Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Sturmböen sorgten für Einsätze der Feuerwehr

Dinslaken (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es durch die durchziehende Kaltfront zu insgesamt 14 Einsätzen im Stadtgebiet Dinslaken. Meist stürtzen Bäume um, oder lose Äste lagen auf den Verkehrswegen. In Bereich Neutor rieß eine Ampelanlage aus der Halterung. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Dinslaken war mit insgesamt 63 Einsatzkräften aus den Einheiten Hauptwache, Hiesfeld, Oberlohberg und Eppinghoven im Einsatz. Die Einsatzzentrale auf der Feuer- und Rettungswache Hünxer Str. wurde besetzt, von dort wurden alle Einsätze koordiniert. Die Warnung des deutschen Wetterdienstes vor Windböen bleibt noch bis in die kommende Nacht bestehen.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell