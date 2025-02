Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verbotene Gegenstände beschlagnahmt - Sammlungsbetrug - Unfall - Farbschmierereien - Automat aufgebrochen

Aalen (ots)

Backnang: Verbotene Gegenstände bei Kontrolle beschlagnahmt

Nach einem Hinweis, dass in einem Ladengeschäft in der Gartenstraße offen Springmesser und andere verbotene Gegenstände verkauft werden sollen, nahmen Polizeibeamtinnen und -beamte des Polizeireviers Backnang eine anstehende Kontrolle des Veterinäramtes zum Anlass, diesem Tipp nachzugehen.

Während der Kontrolle am Mittwoch, den 26.02. konnten durch die Polizei mehrere verbotene Gegenstände festgestellt werden, die in einer Vitrine zum Kauf angeboten wurden.

Dabei handelte es sich um drei Nunchakus, 20 beidseitig geschliffene Faustmesser und 23 beidseitig geschliffene Springmesser.

Die Gegenstände wurden von der Marktleitung nach derzeitigem Ermittlungsstand im osteuropäischen Ausland erworben und nach Deutschland importiert. Alle Gegenstände sind in Deutschland nach dem Waffengesetz verboten. Sie dürfen weder besessen, noch verkauft oder käuflich erworben werden.

Gegen die 68-jährige Inhaberin des Geschäfts wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die verbotenen Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Kernen - Rommelshausen: Sammlungsbetrug - Zeugen gesucht

Am Dienstagmittag (25.02.) klingelten zwei 13-jährige Kinder im Bereich der Georg-Friedrich-Händel-Straße und Brahmstraße willkürlich an Haustüren und gaben wahrheitswidrig an, für Kinder im Gazastreifen Geldspenden zu sammeln. So kam insgesamt ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag zusammen. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun Zeugen und Geschädigte, die Bargeld an die Kinder übergeben haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07151 9500 zu melden.

Leutenbach: Unfall im Gegenverkehr

Am Freitagmorgen kam es um kurz nach 07:00 Uhr zu einem Unfall auf der Erbstetter Straße (K1846) nördlich von Nellmersbach. Hier geriet ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links und kollidiert mit einem entgegenkommenden VW-Transporter. Sowohl der 19-jährige Golf-Fahrer als auch der 28-jähriger Fahrer des VW-Transporters wurden leicht verletzt. Der Golf-Fahrer kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Waiblingen-Neustadt: Farbschmierereien

Zwischen Montag, 17.02.2025 und Donnerstag, 27.02.2025 wurden auf dem Areal eines Sportvereins im Wilhelm-Läpple-Weg mehrere Gebäude mit Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinwiese nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.

Waiblingen: Automat aufgebrochen

In der Nacht auf Freitag gegen 1 Uhr wurde im Schüttelgrabenring ein Snackautomat aufgebrochen und aus diesem eine unbekannte Menge Bargeld entwendet. Am Automat entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

