POL-FR: Freiburg: Flüchtender Ladendieb von Fahrzeug erfasst und schwer verletzt

Freiburg (ots)

Nach einem vermeintlich vorausgegangenem Ladendiebstahl in einem Lebensmitteldiscouter in der Basler Straße in Freiburg-Haslach, flüchtete am Mittwochvormittag, 28.08.2024, gegen 10.50 Uhr ein 27-jähriger Mann und überquerte rennend und unachtsam die mehrspurige Basler Straße.

Hierbei wurde er von einem ordnungsgemäß herannahenden Pkw erfasst und schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Basler Straße bis gegen 11.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Weitere Ermittlungen dauern an.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise geben können.

