Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald - Friedenweiler-Rötenbach - Fahrzeug zerkratzt, Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am 27.08.2024, in der Zeit zwischen 15:00 - 18:00 Uhr wurde in der Hauptstraße in Friedenweiler-Rötenbach ein geparkter Pkw durch unbekannte Täterschaft zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel. 07651/9336-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

