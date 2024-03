Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240311 - 0280 Frankfurt - Gallus: Versuchter Straßenraub

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Sonntagabend, den 10. März 2024, kam es in der Niddastraße / Ecke Düsseldorfer Straße zu einem versuchten Raub. Die Täter mussten ohne Beute das Weite suchen.

Zwei 29-Jährige befanden sich gegen 21:45 Uhr in der Niddastraße zwischen Ottostraße und Düsseldorfer Straße. Eine Gruppe sprach sie an und fragte, ob sie Drogen kaufen möchten. Währenddessen bedrängten die Unbekannten beide noch körperlich. Als sie das Angebot ablehnten, zog einer der Männer aus der Gruppe ein Messer und forderte von ihnen Bargeld. Die Geschädigten begaben sich hilfesuchend zu einer in der Nähe befindlichen Streife der Wachpolizei, welche weitere Unterstützung anforderte. Die Gruppe flüchtete zwischenzeitlich in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die zwei 29-Jährigen blieben unverletzt.

Bei den Tätern soll es sich nach Angaben der Geschädigten um etwa vier bis fünf Männer gehandelt haben, die eine dunkle Hautfarbe hatten und dunkle Kleidung trugen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 4. Revier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

