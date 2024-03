Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240311- 0279 Frankfurt - Innenstadt: Einbruchsmelder führt zur Festnahme eines 33- Jährigen

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Nachmittag (10. März 2024) nahm die Polizei in der Innenstadt einen 33 Jahre alten Einbrecher fest, der es in einem Lebensmittelgeschäft auf Zigaretten abgesehen hatte.

Gegen 14:30 Uhr löste mehrmals der Einbruchsmelder eines Einkaufsmarktes in der Kurt-Schumacher-Straße aus. Mehrere alarmierte Polizeistreifen fuhren umgehend zu der gemeldeten Anschrift und umstellten die betreffende Filiale. Beim Blick in das Gebäude sahen die Beamten eine Person, die sich augenscheinlich an Verkaufsständen zu schaffen machte. In der Folge betraten sie das Geschäft und entdeckten während der Dursuchung der Innenräume einen 33-jährigen Mann, den sie widerstandslos festnahmen. Nach ersten Erkenntnissen brach dieser die Tür einer angrenzenden Bäckereifiliale auf und gelangte so in den Einkaufsmarkt. Bei seiner Überprüfung fanden Polizisten in seiner Kleidung eine größere Anzahl an Zigarettenpäckchen, welche er gewaltsam aus einem Verkaufsständer im Kassenbereich entwendet hatte.

Für den wohnsitzlosen Mann ging es nach seiner Festnahme in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er muss sich wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell