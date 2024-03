Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240311 - 0278 Frankfurt - Bornheim: Festnahme zweier Fahrraddiebe auf frischer Tat

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Abend (10.März 2024) nahmen Polizeibeamte zwei Männer fest, die gerade im Begriff waren zwei Fahrräder zu klauen.

Gegen 17:55 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen einen 23-Jährigen und einen 45-jährigen Mann, die in der Falltorstraße die Schlösser von zwei Fahrrädern aufbrachen. Im weiteren Verlauf bauten sie die Fahrräder auseinander und begannen damit die Teile in ihren Mercedes Sprinter zu verladen, in dem sich bereits diverse Fahrradteile und Schrott befanden.

Noch während dem Verladen trafen Polizeibeamte ein, die die Fahrraddiebe festnahmen.

Das Fahrzeug sowie ein angeschlossener Anhänger wurden sichergestellt; für die Männer endete der Abend in den Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt.

