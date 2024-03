POL-F: 240310 - 0277 Frankfurt - Oberrad: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (ha) Am Samstagmittag (09.März 2024) raubte ein 35-jähriger Mann einem 27-jährigem Mann seine Jacke. Als dieser sie zurückforderte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in der der Tatverdächtige ein Messer zog. Polizeibeamte nahmen ihn fest. Gegen 13:40 Uhr sprachen zwei Männer den Geschädigten im Bereich der Moselstraße an. Nach ...

