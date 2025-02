Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen: Aalen: Geld gefordert

Aalen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag teilte ein 47-Jähriger dem Polizeipräsidium Aalen mit, dass er gegen 23 Uhr Besuch von einem 24-jährigen Bekannten erhalten hatte. Dieser habe dem Wohnungsinhaber mitgeteilt, dass er Schulden habe und deswegen Bargeld von dem 47-Jährigen haben wolle. Der 47-Jährige habe dies abgelehnt und seinen Bekannten gebeten, die Wohnung wieder zu verlassen. An der Haustür habe der 24-Jährige plötzlich eine Hiebwaffe gezogen und damit den Wohnungsinhaber bedroht. Dieser konnte zu Nachbarn flüchten und von dort aus die Polizei alarmieren. Beim Eintreffen der Polizei hatte der 24-Jährige bereits die Örtlichkeit verlassen. Er konnte kurz darauf in einem Hotel in Aalen durch die Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der georgische Staatsangehörige am Freitagmorgen einer Haftrichterin vorgeführt, welche den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte, so dass der Mann am Freitag noch in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden konnte. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell