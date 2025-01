POL-BOR: Heiden - In Geschäft eingebrochen

Rhede (ots) - Tatort: Rhede-Vardingholt, Hoxfelder Straße; Tatzeit: zwischen 17.01.2025 und 28.01.2025; Eine Bronzestatue entwendeten bislang Unbekannte von einem Grab auf dem Friedhof in Vardingholt. Der Diebstahl muss sich in den zurückliegenden elf Tagen ereignet haben. Der Beuteschaden wurde mit mehreren hundert Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl) ...

