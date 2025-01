Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Werth - Werther Straße/Brömmelingstiege;

Unfallzeit: 28.01.2025, 20.30 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde eine 23-jährige Pkw-Fahrerin in Werth. Die Frau befuhr am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr die Brömmelingstiege und beabsichtigte, nach rechts in die Werther Straße abzubiegen. Nach eigenen Angaben sah die Bocholterin die Einmündung zu spät und bog mit nahezu ungebremster Geschwindigkeit ab. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach links von der Fahrbahn der Werther Straße ab. Nach Kontakt mit einem Verkehrszeichen touchierte der Wagen einen Baum und überschlug sich mehrfach. Auf einem angrenzenden Acker kam das Fahrzeug zum Stehen. Die 23-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien und die Rettungskräfte alarmieren. Diese brachten die Frau zur stationären Behandlung in das hiesige Krankenhaus. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell