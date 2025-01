POL-BOR: Rhede - Bronzestatue von Grab entwendet

Reken (ots) - Tatort: Reken, Am Kloster; Tatzeit: zwischen 23.01.2025, 16.30 Uhr, und 24.01.2025, 16.00 Uhr; In eine Kindertagesstätte einbrechen wollten bislang Unbekannte an der Straße Am Kloster in Reken. In der Nacht zu vergangenem Freitag versuchten die Täter eine Tür aufzuhebeln. Diese hielt dem Einbruchsversuch stand. Es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. ...

mehr