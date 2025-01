POL-BOR: Reken - Einbruch scheitert

Schöppingen (ots) - Tatort: Schöppingen, Amtsstraße; Tatzeit: 27.01.2025, 11.30 Uhr; Die böse Überraschung wartete an der Kasse: Als die Kundin eines Verbrauchermarktes in Schöppingen ihren Einkauf bezahlen wollte, fehlte ihre Geldbörse. Sie hatte sich am Montagvormittag in dem Geschäft an der Amtsstraße aufgehalten - ihr Portemonnaie hatte sie in einem Korb verstaut, der wiederum im Einkaufswagen stand. Hinweise ...

