POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW mit leicht verletzter Person aus bislang ungeklärter Ursache

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr kam es am Ortsausgang Mühlacker zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW Mercedes-Benz und einem PKW Skoda. Der LKW befuhr die B10 in Fahrtrichtung Illingen. Er hält auf Höhe der Kreuzung Uhlandstraße und Stuttgarter Straße an der Lichtzeichenanlage. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr er anschließend nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Skoda. In der Folge kam er ungebremst nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er eine Straßenlaterne und kam circa acht Meter neben der Fahrbahn in einer Wiese zum Stehen. Die 43jährige PKW-Fahrerin aus dem Hohenlohekreis wurde leicht verletzt. Der 73jährige LKW-Führer aus dem Landkreis Ludwigsburg kam zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus Mühlacker, wobei keine Verletzungen festgestellt werden konnten. Es ist zu einem erheblichen Sachschaden bei den beteiligten Fahrzeugen in Höhe von schätzungsweise 30.000 EUR gekommen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

