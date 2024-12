Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) - Zwei Anzeigen an einem Abend

Pforzheim (ots)

Betrunkener begeht erst eine Körperverletzung und muss dann auch noch seinen Führerschein abgeben.

Ein 32-Jähriger geriet am Donnerstagabend gegen halb elf, an einem Schnellimbiss in der Nordstadt, mit einer 24-Jährigen in Streit, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Weitere Restaurantbesucher wurden darauf aufmerksam, kamen ihr zur Hilfe und verständigten die Polizei. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige mit seinem Pkw in Richtung Autobahn. Durch die sofort eingeleitete Fahndung konnte er im Bereich Stuttgart angehalten werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er mit über 2 Promille unterwegs war.

Somit erwartet ihn nicht nur eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, sondern er musste auch seinen Führerschein abgeben.

Alexander Uhr, Pressestelle

