POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Mittwochmorgen kam es auf der Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein VW-Fahrer gegen 07:00 Uhr morgens die Jahnstraße aus Richtung Innenstadt kommend, als die Fahrzeuge vor ihm aufgrund einer roten Ampel bremsten. Daraufhin überholte er mindestens drei wartende Fahrzeuge, um offenbar in die Pflügerstraße nach links abzubiegen, indem er die Gegenfahrbahn befuhr. Bei diesem Überholvorgang kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Das Auto des Beschuldigten wurde bei diesem Aufprall leicht gedreht, sodass es in der Folge mit einem weiteren an der Ampel wartenden Pkw kollidierte. Bei dem Unfall sind zwei Personen leicht verletzt worden. Einer von ihnen wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf weit über 20.000 Euro geschätzt.

Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

