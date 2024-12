Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Vorsicht Wildschweinalarm - Präventionshinweise Ihrer Polizei

Knittlingen (ots)

Am Montagabend kam es auf der Kreisstraße 4516 zu einem schweren Wildunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 31-Jährige die Kreisstraße 4516 aus Freudenstein kommend in Richtung Knittlingen, als eine Wildschweinrotte aus sechs bis sieben Tieren die Fahrbahn überquerte. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit zwei weiteren Fahrzeugen, die hinter der Pkw-Lenkerin fuhren. Ein Fahrer erlitt eine leichte Verletzung an der Hand. Alle drei Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf weit über 50.000 Euro.

Präventionshinweise zur Vermeidung von Wildunfällen:

Besonders in den frühen Morgenstunden und bei Dämmerung sind Rehe, Wildschweine & Co. häufig unterwegs: Passen Sie hier besonders auf!

Hier ein paar Tipps, um sicher ans Ziel zu kommen:

- Langsam fahren: Besonders in ländlichen Gebieten und auf Straßen mit Wildwechsel-Warnschildern. So bleibt mehr Reaktionszeit.

- Achtung am Waldrand: Wild kommt oft plötzlich aus dem Gebüsch. Rechnen Sie immer damit, dass ein zweites Tier folgt.

- Fernlicht nur, wenn nötig: Wild kann durch helles Licht geblendet werden und erstarren. Wenn Sie ein Tier sehen: Abblenden, hupen und bremsbereit sein!

- Unfall passiert? Melden Sie den Unfall sofort über Notruf und bleiben Sie ruhig. Absichern, Warnblinker an, Warnweste tragen und bei größeren Tieren sicher Abstand halten.

Emily Meier, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell