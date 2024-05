POL-OS: Osnabrück: Tierischer Einsatz- Polizei und Feuerwehr rettet Entenfamilie

Osnabrück (ots) - Montagabend zwischen 19.00 Uhr und 19.20 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter unerlaubt Zutritt zu einem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Michels Stiege". Hier durchwühlte er mehrere Räumlichkeiten und nahm diverse Elektrogeräte sowie sonstiges Diebesgut an sich und verstaute dies in einem mitgeführten Rucksack. Noch bevor der Einbrecher den Tatort verlassen konnte, wurde er durch ...

