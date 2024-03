POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Glatten (ots) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagmittag auf der Kreisstraße 4700 zwischen Schopfloch und Glatten gekommen. Gegen 16.10 Uhr befuhr der 18-jährige Fahrer eines Traktors die Kreisstraße von Schopfloch kommend in Richtung Glatten, als er aus derzeit nicht näher bekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und sich in der Folge überschlug. Hierbei ...

