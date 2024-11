Kamen (ots) - Am Montagnachmittag (18.11.2024) haben vier unbekannte Täter ein Parfum aus einem Drogeriemarkt am Willy-Brandt-Platz in Kamen entwendet. Gegen 13.55 Uhr betrat ein Täter die Drogerie, während die anderen drei Täter augenscheinlich draußen auf ihn warteten. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der Unbekannte eine Parfumpackung aus dem Regal nahm. Ein Ladendetektiv verfolgte die Unbekannten, die er auf ...

mehr