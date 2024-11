Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Parfum aus Drogerie entwendet

Kamen (ots)

Am Montagnachmittag (18.11.2024) haben vier unbekannte Täter ein Parfum aus einem Drogeriemarkt am Willy-Brandt-Platz in Kamen entwendet.

Gegen 13.55 Uhr betrat ein Täter die Drogerie, während die anderen drei Täter augenscheinlich draußen auf ihn warteten. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der Unbekannte eine Parfumpackung aus dem Regal nahm. Ein Ladendetektiv verfolgte die Unbekannten, die er auf Höhe einer Bäckerei in der Innenstadt auch antreffen konnte. Es kam zu einem Handgemenge und die Täter flüchteten in Richtung Wiemeling.

Die unbekannten Täter, die alle gebrochenes Deutsch gesprochen haben sollen, werden wie folgt beschrieben:

1. Person:

- Männlich - Südosteuropäischer Phänotyp - Ca. 180 cm groß - Ca. 25 Jahre alt - Sehr schlank - Kurze schwarze Haare - Sehr schlankes Gesicht - 7-Tage-Bart - Schwarze Jacke und Hose

2. Person:

- Männlich - Südosteuropäischer Phänotyp - Ca. 160-165 cm groß - Ca. 25 Jahre alt - Schlank - Kurze schwarze Haare - 7-Tage-Bart - Blaue Jacke mit weißen, sehr dünnen, willkürlichen Streifen - Schwarze Hose

3.und 4. Person:

- Männlich - Südosteuropäischer Phänotyp - Ca. 175 cm groß - Ca. 25 Jahre alt - Schlank - Kurze schwarze Haare - 7-Tage-Bart - Schwarze Jacke und schwarze Hose

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell