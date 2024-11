Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Einbrüchen in zwei Mehrfamilienhäuser gesucht

Unna (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag (17.11.2024) in dem Zeitraum von 20:20 Uhr bis 21:00 Uhr Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fliederstraße. Sie hebelten hier die Wohnungseingangstür einer Wohnung im 2. Obergeschoss auf und entwendeten Bekleidung und Accessoires.

Weiterhin kam es am Montag (18.11.2024) gegen 19:25 Uhr zu einem Einbruch eines unbekannten Täters in eine Hochparterrewohnung in der Straße Im Rutental. Der unbekannte Täter hebelte die Balkontür des Schlafzimmers auf und begegnete im Wohnzimmer der Bewohnerin der Wohnung. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin ohne Beute aus der Wohnung.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter 02307 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell