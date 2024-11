Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbrüche in Ein- und Mehrfamilienhäuser in Methler und Mitte

Kamen (ots)

In Kamen gab es am Wochenende mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser.

Am Samstag (16.11.2024) drangen unbekannte Täter zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr in ein Einfamilienhaus am "Gantenbach" in Kamen-Methler ein. Dort durchwühlten die Täter sämtliche Räume und entwendeten Schmuck.

Bei dem anderen Einbruch handelt es sich um den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Bogenstraße in Kamen-Mitte. Dort versuchten unbekannte Täter am Sonntag, 17.11.2024 in der Zeit von 01.00 Uhr bis 02.00 Uhr in eine Wohnung einzudringen. Eventuell lautes Hundegebell konnte weiteres Vordringen verhindern - es wurde nach ersten polizeilichen Erkenntnissen nichts entwendet.

Hinweise zur Überführung der unbekannten Täter bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

