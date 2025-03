Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis vom 02.03.2025: Brand einer Garage, Flucht vor Verkehrskontrolle, Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall, Fußgänger angefahren

Aalen (ots)

Aalen: Brand einer Garage

Am Samstagabend kam es gegen 19:13 Uhr zu einem Brand einer Garage in der Obere Wöhrstraße. Ein 23-jähriger Bewohner versuchte zunächst den Brand selbst zu löschen, was jedoch nicht gelang. Der Brand konnte kurze Zeit später durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der 23-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Ursächlich für den Brand dürfte bei Reparaturarbeiten ausgelaufenes Benzin gewesen sein. Der Schaden beläuft sich auf ca. 50.000 bis 100.000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort.

Aalen: Unfall nach Flucht vor Verkehrskontrolle

Samstagabend gegen 21:40 Uhr wollte eine Polizeistreife in der Wilhelm-Merz-Straße einen Nissan zwecks Verkehrskontrolle anhalten. Der 26-jährige Fahrer ignorierte sämtliche Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete in die Julius-Bausch-Straße. Dabei missachtete er zwei rote Ampeln. In der Julius-Bausch-Straße kam es dann zu einem Unfall zwischen dem flüchtenden Nissan und einem geparkten Fahrzeug. Der 26-Jährige flüchtete danach zu Fuß weiter, konnte aber kurze Zeit später durch die Streife festgenommen werden. Hierbei leistete er Widerstand, wodurch eine Polizistin und ein Polizist leicht verletzt wurden. Der 26-Jährige stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Ellwangen: Zeugen nach Unfall gesucht

Freitagabend zwischen 17:45 und 20:15 Uhr kam es in der Langres Straße auf dem Parkplatz beim Stadion zu einem Unfall. Beim Ausparken fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen ebenfalls dort abgestellten Opel und entfernte sich vom Unfallort. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter 07961/9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Bopfingen: Fußgänger von Pkw angefahren

Am Samstagvormittag gegen 10:53 Uhr wurde ein 64-jähriger Fußgänger in der Aalener Straße auf Höhe der dortigen Tankstelle von einem Pkw angefahren und leicht verletzt. Ein 60-jähriger Ford-Fahrer hatte den Fußgänger übersehen. Der Fußgänger kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

