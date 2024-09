Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Unbekannte brechen in Wittener Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Zwei Unbekannte sind am Dienstagabend, 10. September, in eine Wohnung in Witten-Bommern eingebrochen. Es werden Zeugen gesucht.

Nach derzeitigem Stand verschaffte sich das Duo gegen 21.20 Uhr über ein Fenster Zutritt in eine Wohnung an der Siepenstraße, zwischen Ulmenstraße und Deipenbecke. Die Einbrecher durchwühlten die Wohnung und entwendeten Bargeld sowie ein Tablet. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Nach Zeugenangaben seien die Täter männlich und zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell