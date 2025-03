Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand, Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Alkohol im Straßenverkehr, Nachtrag Brand

Gaildorf: Widerstand nach Verkehrskontrolle

Am frühen Samstagmorgen gegen 00:20 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem VW die Schönberger Straße. Dort wurde der Mann durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 43-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Alkoholisierte wurde im Verlauf der Verkehrskontrolle immer unkooperativer und versuchte sein Fahrzeug erneut zu starten und davon zu fahren. Dies konnte durch die Polizeibeamten verhindert werden. Der 43-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, dort wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Er beleidigte hierbei die eingesetzten Polizeibeamten und leistete Widerstand.

Ilshofen: Unfall nach medizinischem Notfall

Am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 61-jähriger VW-Fahrer die L1042 von Künzelsau kommend in Richtung Ilshofen. Hierbei fuhr er aus medizinischer Ursache auf den vor ihm fahrenden 53-jährigen Lkw-Fahrer auf. Anschließend überholte er den Lkw und kam vor ihm zum Stillstand. Der 61-Jährige wurde sofort durch einen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8500 Euro.

Rosengarten: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 85-jähriger Suzuki-Fahrer war am Sonntagabend gegen 21:45 Uhr auf der Straße Im Ghai unterwegs und kam hierbei aufgrund Alkoholbeeinflussung mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Er wurde hierbei leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde in einer Klinik eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Gerabronn: Pkw kommt in einem Feld zum Stehen

Am Freitagmittag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer die L1036 von Blaufelden in Fahrtrichtung Gerabronn, als er ca. 500 Meter nach der Abzweigung Wittenweiler-Wasen aufgrund der Witterung ins Rutschen und nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kommt rund 15 Meter von der Fahrbahn entfernt in einem Feld zum Stehen. Der Mercedes wurde hierbei nicht beschädigt, lediglich am Feld entstand Sachschaden.

Wallhausen: Fenster beschädigt

Am alten Flugplatz wurde am Freitag gegen 11 Uhr durch eine unbekannte Person ein Fenster des Feuerwehrhauses beschädigt. Hinweise auf einen Verursacher liegen derzeit nicht vor, weshalb der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 454 um Hinweise zu diesem Vorfall bittet.

Crailsheim: Frau geschlagen und beleidigt - Zeugen gesucht

In der Nacht zum Samstag gegen 0:10 Uhr wurde eine 21-jährige Frau am Postplatz von einer unbekannten Person ins Gesicht geschlagen. Dadurch stürzte sie zu Boden und wurde anschließend von der Person beleidigt. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief negativ. Zeugen, die in diesem Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs sowie Widerstand

Nachdem ein 60-jähriger Mann am Samstag gegen 1:55 Uhr mit seinem Fahrrad im Alten Postweg kontrolliert wurde, stellte sich heraus, dass dieser mit über 1,5 Promille mit seinem Rad unterwegs war. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen leistete er zudem Widerstand zum Nachteil der eingesetzten Beamten. Es wurde zudem eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

Crailsheim: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Haller Straße wurde am Freitag gegen 17:15 Uhr ein Pkw des Herstellers Ford durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb das Polizeirevier Crailsheim nun um Hinweise unter der Rufnummer 07951 4800 bittet.

Satteldorf: Radlader vs. Van

Ein 30-Jähriger übersah aus Unachtsamkeit am Samstagvormittag gegen 11:20 Uhr in der Straße "Triftshausen" einen quer auf der Fahrbahn stehenden Radlader, woraufhin es zum Zusammenstoß zwischen Radlader und einem Van des Herstellers Man kam. Dabei entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Crailsheim-Tiefenbach: Brand einer Scheune

Wie bereits berichtet, brach in der Nacht zum Montag gegen 0:10 Uhr in der Straße "Obere Dorfgasse" ein Scheunenbrand aus. Die rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Crailsheim waren mit 11 Fahrzeugen vor Ort und konnten die Löscharbeiten früher als zunächst erwartet gegen 3:40 Uhr abschließen. Entgegen der ersten Meldung gelang es den Einsatzkräften zudem, die Ziege noch rechtzeitig aus den Flammen zu retten.

Ursprungsmeldung 03.03.2025 - 03:28

Am Montag, gegen 00:10 Uhr, brach in einer landwirtschaftlich genutzten Scheune in der Oberen Dorfgasse ein Feuer aus, welches die hölzerne Scheune in Brand versetzte. Im Inneren befanden sich mehrere Hasen und eine Ziege, sowie landwirtschaftliche Arbeitsgeräte, die durch das Feuer leider ums Leben kamen, beziehungsweise beschädigt wurden. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ungefähr 150.000 Euro beziffert. Die Löscharbeiten werden bis in die Morgenstunden andauern. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Crailsheim: Beleidigung von Polizeibeamten

Bei einer Verkehrskontrolle in der Hardtstraße am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr geriet ein 22-Jähriger unter Verdacht, unter Drogeneinfluss zu stehen. Daher wurde er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Während der Fahrt beleidigte er die eingesetzten Beamten und äußerte sich herablassend, weshalb ihn nun eine Anzeige erwartet.

