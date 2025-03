Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand, Widerstände, Unfälle

Aalen (ots)

Aspach: Brand von Sichtschutz

Am Freitagabend fing gegen 22:40 Uhr ein Sichtschutz auf einem Grundstück in der Strümpfelbacher Straße aus noch unbekannter Ursache Feuer. Der Brand wurde durch Nachbarn bemerkt, die das Feuer unter Zuhilfenahme von nassen Textilien löschen konnten. Dabei zog sich einer der Helfenden eine leichte Verbrennung am Arm zu. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Backnang. Zudem werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 07191 9090 zu melden.

Backnang: Verwirrte Person mit Messer

Am frühen Samstagmorgen gegen 05:15 Uhr konnte eine Polizeistreife eine nur mit T-Shirt, Unterhosen und Socken bekleidete 36-jährige Frau in der Straße "Am Koppenberg" antreffen. Diese hatte zudem ein langes Küchenmesser in der Hand. Die Frau, die sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, rannte mit dem Messer zielgerichtet auf die Polizei zu und machte Stichbewegungen. Erst als die Polizisten deutlich mit dem Gebrauch der Schusswaffe drohten, ließ die 36-jährige das Messer fallen und konnte in Gewahrsam genommen werden. Sie wurde in eine Fachklinik gebracht und muss mit einer Anzeige rechnen.

Sulzbach an der Murr: Betrunken Auto gefahren

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 28-jähriger Opel-Fahrer am Sonntag, gegen 03:00 Uhr in der Industriestraße angehalten. Nachdem der 28-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte und ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von über 2,3 Promille ergab, musste er das Auto sofort stehen lassen und zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr folgen.

Sulzbach an der Murr: Autoscheibe eingeschlagen

Unbekannte Täter zerschlugen am Sonntag, in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 10:00 Uhr die hintere Scheibe eines in der Jahnstraße geparkten VWs mit einer Flasche. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 07191 9090.

Backnang: Gottesdienst gestört

Am Sonntag, gegen 14:15 Uhr wurde die Polizei zur Unterstützung in die Straße "Am Schillerplatz" gerufen. Dort störte eine 56-jährige Frau den Gottesdienst und weigerte sich zu gehen. Als die 56-Jährige auch auf Aufforderung der Polizei nicht freiwillig gehen wollte, wurde sie mit Gewalt zur Tür gebracht. Ferner weigerte sich die 56-Jährige ihren Ausweis auszuhändigen. Bei der anschließend notwendigen Durchsuchung der Person nach Ausweisdokumenten kam es zu Widerstandshandlungen, bei der die 56-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und muss mit Anzeigen rechnen.

Fellbach: Unfall mit Pferd

Am Samstag, gegen 16:20 Uhr befuhr ein 80-jähriger Renault-Fahrer einen Feldweg von der Bühlstraße kommend in Richtung Rommelshausen. Auf dem Feldweg kamen dem Renault-Fahrer zwei Reiterinnen auf ihren Pferden entgegen. Der Renault-Fahrer bremste ab, um die Reiterinnen vorbeizulassen. Als der 80-Jährige wieder anfuhr, erschrak sich eines der Pferde und trat aus. Dabei wurde die Heckscheibe des Renaults beschädigt und die 32-jährige Reiterin abgeworfen, die jedoch unverletzt blieb. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Fellbach: Unfall unter Alkoholeinfluss

Etwa 6.000 Euro Gesamtschaden sind Bilanz eines Unfalles am Samstagmorgen, gegen 09:50 Uhr in der Sebastian-Bach-Straße. Dort rangierte ein 30-jähriger Hyundai-Fahrer und touchierte dabei einen geparkten PKW. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch beim 30-Jährigen festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,2 Promille. Der Hyundai-Fahrer musste seinen Führerschein sofort abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell