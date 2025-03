Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten, Bedrohung, Sachbeschädigung und Unfall

Aalen (ots)

Westhausen: Mit Straßenschild kollidiert und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Montag gegen 23:20 Uhr an der Anschlussstelle Aalen-Westhausen von der A7 ab und überfuhr hierbei das Hinweisschild "Ausfahrt". Durch die Kollision wurde das Verkehrsschild komplett zerstört und zwei weitere Verkehrsleitpfosten leicht beschädigt. Nach der Kollision fährt der unbekannte Unfallverursacher auf der B29 in Richtung Aalen davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 07904 94260 zu melden.

Hüttlingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen einen Daimler-Benz, der im Hölderlinweg abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 2.000 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07366 9666-0 zu melden.

Bopfingen: Mann mit Axt - Zeugen gesucht

Am Montag zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr teilten mehrere Passanten dem Polizeipräsidium Aalen mit, dass sich im Bereich der Mozartstraße, Lisztstraße, Kreuzheckenweg und Beethovenstraße ein Mann aufhält, welcher mit einer Axt unterwegs ist. Hierbei soll es auch zu einer Bedrohung gegen zwei Frauen gekommen sein, welche mit Ihrem PKW unterwegs waren.

Trotz intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Mann nicht angetroffen werden. Zeugen beschreiben den Mann wie folgt: Ca. 180-190cm groß, ca. 25-29 Jahre alt, mitteleuropäisches Aussehen, schlank, Bart und dunkelblondes Haar. Bekleidet war der Mann mit einer gelben Mütze/Kappe, einer hellen Hose und einer dunklen Jacke.

Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07961 9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall verursacht und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Montag gegen 16:20 Uhr mit einem schwarzen Mercedes-Benz die Lorcher Straße in Fahrtrichtung Gewerbegebiet "Krähe". Auf Höhe der dortigen Mercedes-Benz-Niederlassung bog der unbekannte Fahrzeugführer nach links auf das Mercedesgelände ein und übersah hierbei eine entgegenkommende BMW-Fahrerin. Zur Vermeidung eines Frontalzusammenstoßes wich die 20-jährige BMW-Fahrerin auf die Gegenfahrspur aus. Hierbei kollidierte sie frontal mit einem 56-jährigen VW-Fahrer, welcher die Gegenfahrspur befuhr.

Die 20-jährige BMW-Fahrerin, deren 19-jährige Beifahrerin und der 56-jährige VW-Fahrer wurden durch die Kollision leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Zum Unfallverursacher ist bisher lediglich bekannt, dass dieser in einem schwarzen Mercedes-Benz unterwegs war und dunkle Haare hat.

Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Glasscheibe beschädigt

Ein unbekannter Vandale trat am Freitag gegen 15:00 Uhr gegen eine Glasscheibe einer Tür zum Treppenhaus im 3. Stock eines Gebäudes in der Oderstraße. Dadurch splitterte das Glas und es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Nummer 07171 7966490 entgegen.

Ellwangen: Unfall auf der A7

Ein 20-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Montag gegen 14:55 Uhr die A7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen der Jagsttalbrücke und der Anschlussstelle Ellwangen fuhr der Renault-Fahrer aus noch unbekannter Ursache ungebremst auf einen vorausfahrenden LKW auf. Der 34-jährige Beifahrer des Renaults wurde durch die Kollision im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Zur Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen für rund 1,5 Stunden gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell