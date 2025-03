Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Pkws entwendet, Reifen entwendet und Mann entblößt sich vor Kind

Aalen (ots)

Satteldorf: Unfall auf Autobahn

Am Montagmittag gegen 12:20 Uhr befuhr ein 51-jähriger Renault-Fahrer die A6 in Richtung Heilbronn auf dem linken Fahrstreifen. Im Baustellenbereich folgte er versehentlich den falschen Fahrbahnmarkierungen und geriet zu weit auf den rechten Fahrstreifen. Er touchierte den Sattelzug eines 58-jährigen Fahrers welcher auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Der 58-Jährige wich nach rechts aus um eine Kollision zu verhindern und streifte dabei die dortige Betonleitwand. Ein hinter dem Sattelzug fahrender 63-jähriger Sattelzugfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf diesen auf. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro.

Vellberg: Reifen entwendet

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Samstag dem 22.02.2025 und Montag dem 03.03.2025 Zutritt zu einer Scheune in der Hornweide und entwendete aus dieser zwölf Reifen. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher.

Gaildorf: Person bei Unfall leicht verletzt

Am Montagnachmittag gegen 17:15 Uhr überquerte ein 64-jähriger Fußgänger die Karlstraße. Als eine 45-jährige VW-Fahrerin von einem dortigen Autohaus in die Karlstraße einfahren wollte übersah sie den 64-Jährigen und streifte diesen. Der Mann stürzte und wurde hierbei leicht verletzt.

Schwäbisch Hall: Mann entblößt sich vor Kind

Am Donnerstag zwischen 15:45 Uhr und 16 Uhr war ein 12-jähriges Mädchen im Bereich Holzmarkt zu Fuß unterwegs. Hier entblößte sich ein bislang unbekannter Mann vor dem Kind und manipulierte an seinem Geschlechtsteil vor der 12-Jährigen. Das Mädchen flüchtete anschließend in Richtung der Michaelskirche. Dort wurde sie von einem älteren Herrn gefunden, welcher das Mädchen dann nach Hause begleitete. Der bislang unbekannte wurde als etwa 30 Jahre alt und etwa 2 Meter groß mit sehr dünner Figur beschrieben. Der Mann soll schmale Augen, eine Hakennase und braune, nackenlange und nach hinten gegelte Haare haben. Er trug ein rotes T-Shirt, eine graue Fleecejacke und eine eng anliegende blaue Jeanshose. Ebenfalls hatte er eine blaue Mülltüte und zwei Taschen bei sich. Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Hinweise zu dem oben beschriebenen Mann. Ebenfalls sucht die Polizei nach dem älteren Mann, welcher das Kind nach Hause begleitet hat, da dieser möglicherweise selbst wichtige Hinweise geben kann.

Rosengarten: Audi entwendet

Ein Dieb entwendete zwischen Samstag 16 Uhr und Montag 06:15 Uhr einen in der Hauptstraße geparkten und verschlossenen Audi und entfernte sich mit diesem. Der Audi Q5, bei dem es sich um ein Keyless-Go handelt, mit dem Kennzeichen CR-MK 771 wurde vermutlich mittels eines technischen Geräts geöffnet und gestartet. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Wallhausen: Unfallflucht

Am Freitag in einem Zeitraum von 15:30 bis 16:20 Uhr wurde in der Crailsheimer Straße eine Werbetafel durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei hinterließ dieser einen Sachschaden von über hundert Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Crailsheim: Diebstahl von Pkw

In der Jenny-Stern-Straße wurde zwischen Sonntag 20 Uhr und Montag 7 Uhr ein schwarzer Pkw des Herstellers Mercedes-Benz GLE mit dem amtlichen Kennzeichen CR-AD 7274 entwendet. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum in einem Hofraum eines Wohn- und Firmengeländes verschlossen abgestellt gewesen. Der entstandene Schaden wird auf über 35.000 Euro geschätzt. Eine eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben oder etwas zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07361 5800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell