POL-PDLD: Straßenverkehrsgefährdung und andere Straftaten - Zeugen gesucht

Wörth am Rhein (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhren ein 50-jähriger PKW-Fahrer und ein 75-jähriger LKW-Fahrer die B9 in Richtung Karlsruhe. Aufgrund von gefährlichen Fahrmanövern kam es zu einem kurzen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der PKW-Fahrer versuchte dann, den LKW-Fahrer auf den Verkehrsunfall aufmerksam zu machen, jedoch setzte dieser die Fahrt in Richtung der Hagenbacher Straße fort. Im Bereich der Hanns-Martin-Schleyer-Straße fuhr der LKW-Fahrer auf die Gegenspur, da der 50-Jährige seinen PKW quer auf die Fahrbahn stellte. Die Fahrzeuge konnten von der Polizei gestoppt werden. Sowohl gegen den 75-jährigen LKW-Fahrer, als auch gegen den 50-jährigen PKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen mehreren Verkehrsdelikten eingeleitet. Die Beteiligten machten zum Hergang teilweise widersprüchliche Angaben. Sachdienliche Hinweise zum Hergang nimmt die Polizei Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271 - 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

