POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Loßburg (ots)

Zu einem schwerwiegenden Unfall kam es am frühen Freitagmorgen auf der Landesstraße 405 bei Loßburg.

Nach bisherigen Ermittlungen war der 22-jährige Opel-Fahrer auf der Landesstraße 405 von Ödenwald kommend in Fahrtrichtung Vordersteinwald unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er gegen 02:30 Uhr alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem Baum und gelangte unterhalb der Fahrbahn zum Stehen. Die Straße wurde durch einen umgefallenen Baum gesperrt. Der Mann wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um die genaue Unfallursache zu ermitteln. Die Straße musste für die Dauer der Unfall- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden.

