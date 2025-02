POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - 44-Jährige mit Hauswand kollidiert

Freudenstadt (ots) - Ein 22-Jähriger war am Mittwochabend mit rund 1,2 Promille auf der B 294 unterwegs als er in den Gegenverkehr geriet und verunfallte. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 22-jährige Fahrer eines Seat, gegen 21:20 Uhr, aus Richtung Loßburg kommend die Bundesstraße 294 in Richtung ...

mehr