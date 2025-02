POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Das Polizeipräsidium Pforzheim ist für den Einsatz am 23. Februar vorbereitet und bittet alle Versammlungsteilnehmer, ihr Versammlungsrecht friedlich auszuüben.

Polizeipräsidium Pforzheim

Die Einsatzplanungen des Polizeipräsidiums Pforzheim rund um die Gedenkveranstaltungen anlässlich des 80. Jahrestages der Zerstörung der Stadt Pforzheim sind weitgehend beendet.

Die Polizei rechnet mit friedlichen Kundgebungen und Aufzügen am Sonntag. Temporär kann es zu Verkehrseinschränkungen im Bereich der Pforzheimer Innen-, Ost- und Nordstadt kommen. "Wir sind auch in diesem Jahr gut auf den Einsatz vorbereitet und stehen im engen und vertrauensvollen Austausch mit Behörden und Blaulichtorganisationen. Unser Ziel ist es, einen ordnungsgemäßen und störungsfreien Verlauf der jeweiligen Versammlungen und Veranstaltungen zu gewährleisten. Wir appellieren an alle Teilnehmer, dieses Recht auf Versammlungsfreiheit ohne Gewalt und mit gebührendem Respekt gegenüber diesem geschichtsträchtigen Jahrestag zu wahren. Im Blick haben wir ebenso die Bundestagswahlen, so dass die Ausübung des Wahlrechts für die Bürgerinnen und Bürger gewährleistet wird", so die Einsatzleiterin, Leitende Polizeidirektorin Jennifer Lautensack.

Im Rahmen der Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung können rund um das Einsatzgeschehen am 23. Februar seitens der Polizei Drohnen zum Einsatz kommen.

Aktuelle Informationen am Einsatztag und zu der etwaigen Nutzung von Drohnen werden seitens der Polizei Pforzheim über die sozialen Netzwerke bekannt gegeben.

