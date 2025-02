Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 294

Neulingen (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Dienstagmorgen Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294 in Neulingen durchgeführt. In der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr wurden auf Gemarkung Neulingen über 1326 Fahrzeuge gemessen. Es kam in der Summe zu 33 geahndeten Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Spitzenreiterin, ein PKW-Fahrerin, war mit gemessenen 145 km/h bei erlaubten 100km/h unterwegs. Der Fahrzeuglenkerin drohen mehrere Monate Fahrverbot und ein Bußgeld von mehreren hundert Euro nebst zwei Punkten. Zur weiteren Steigerung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell