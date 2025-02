Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kontrollstelle auf der Wilferdinger Höhe

Pforzheim (ots)

Am Dienstagnachmittag haben Beamte des Verkehrsdienstes Pforzheim eine einstündige Kontrollstelle in der Karlsruher Straße durchgeführt. Mehrere Beamte überprüften, zwischen 15:00 Uhr und 16:10 Uhr, gezielt den Schwerlast- und Straßenverkehr. Trotz kurzer Kontrollzeit traten zahlreiche Verstöße zutage.

Besonders auffällig waren Verstöße gegen die Ladungssicherung, die in zwei Fällen festgestellt wurde. Unzureichende Sicherung der Ladung kann eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer mit sich bringen. Auch die Pflicht zum Anlegen des Sicherheitsgurtes wurde von vielen Personen missachtet. Fünf Personen waren ohne angelegten Gurt unterwegs. Zudem wurde ein Lkw-Fahrer mit dem Handy am Steuer ertappt. Darüber hinaus stellten die Beamten mehrere technische und organisatorische Mängel fest. Drei Fahrzeuge wiesen Mängel an der Fahrzeugbeschaffenheit auf, während in zwei Fällen vorgeschriebene Ausrüstungsgegenstände nicht mitgeführt wurden. Besonders schwerwiegend war der Fall eines Fahrers, der ein nicht verkehrssicheres Fahrzeug führte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem konnte ein Fahrer keine Tageskontrollblätter vorweisen, die im gewerblichen Verkehr für die Dokumentation der Lenkzeiten vorgeschrieben sind.

Der Verkehrsdienst Pforzheim wird weiterhin Kontrollmaßnahmen durchführen, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und Verstöße konsequent zu ahnden.

Simone Unger, Pressestelle

