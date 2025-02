Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zahlreiche Verstöße bei Kontrollstelle auf Autobahn festgestellt

Am Dienstag haben Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim auf der Bundesautobahn 8 eine Kontrolle des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durchgeführt. In einem Zeitraum von fünf Stunden, zwischen 07:30 Uhr und 12:30 Uhr, überprüften die Beamten insgesamt 46 Lkw's und stellten dabei eine Vielzahl von Verstößen fest. Besonders häufig traten Mängel bei der Ladungssicherung auf. In neun Fällen war die Sicherung der transportierten Güter nicht ausreichend. Auch technische Mängel an den Fahrzeugen wurden festgestellt. In insgesamt fünf Fällen entsprachen die Lkw nicht den erforderlichen Standards. Darüber hinaus war drei Mal eine Überladung der Fahrzeuge zu beanstanden, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Verstöße gegen das Überholverbot wurden zehn Mal registriert. Auch die Einhaltung der Sozialvorschriften, die für den Schutz der Fahrer von Bedeutung sind, wurden kontrolliert. Drei Fahrer verstießen gegen die vorgeschriebenen Lenk und Ruhezeiten. Zusätzlich stellten die Beamten zwei Fahrzeuge mit abgelaufener Hauptuntersuchung fest. In einem weiteren Fall führte ein Fahrer nicht die erforderliche EU-Lizenz mit sich. Zudem wurden zwei Verstöße gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften festgestellt, die glücklicherweise nur als geringfügig eingestuft werden mussten.

Die Ergebnisse dieser Kontrolle zeigen, wie wichtig regelmäßige Überprüfungen im gewerblichen Straßenverkehr sind. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim wird auch weiterhin mit gezielten Kontrollen für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen.

